Résultat des européennes à Montlivault : l'élection 2024 en direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Montlivault ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 3,83% à Montlivault, contre 19,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Montlivault, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,07% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,4% pour Yannick Jadot, 2,2% pour Fabien Roussel et 1,85% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Montlivault lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera déterminant localement pour ces européennes 2024. On note que Montlivault fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,28% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Montlivault ? Marine Le Pen s'est illustrée à Montlivault lors de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 30,09% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,5% contre 50,5%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 26,82% des suffrages sur place, contre 29,93% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (57,79%).

12:45 - 30,28% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Montlivault Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Montlivault, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, récoltant 30,28% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,3% et Yannick Jadot à 12,81%. C'étaient alors 182 votants qui l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Montlivault : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Montlivault, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 294 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 44 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,03 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,23% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,58% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 660,87 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour conclure, à Montlivault, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Montlivault : retour sur l'abstention aux dernières européennes Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au fil des consultations politiques antérieures, les 1 327 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, sur les 626 personnes en âge de voter à Montlivault, 43,25% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 52,1% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Montlivault L'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera le niveau d'abstention à Montlivault. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,04% au premier tour et seulement 52,45% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montlivault ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 130 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,21% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 23,19% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.