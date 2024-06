Résultat des européennes à Saint-Dyé-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,26% des bulletins dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,99% pour Yannick Jadot, 2,48% pour Fabien Roussel et 3,58% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,38% à Saint-Dyé-sur-Loire, contre 21,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Saint-Dyé-sur-Loire : les 21,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,34% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,98% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - La liste Bardella favorite à Saint-Dyé-sur-Loire pour les européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion prévoient une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Vent favorable au RN à Saint-Dyé-sur-Loire ? Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un indice clé au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Saint-Dyé-sur-Loire. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 25,67% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Saint-Dyé-sur-Loire n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,09% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,01%. Avec 46,24% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,76%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Dyé-sur-Loire Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Dyé-sur-Loire, avec 30,08%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 21,71% et Yannick Jadot à 9,96%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Dyé-sur-Loire La démographie et le profil socio-économique de Saint-Dyé-sur-Loire déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 42,86% de population active et une densité de population de 206 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 7,03% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (74,32%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 496 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Dyé-sur-Loire mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,25% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Saint-Dyé-sur-Loire : les chiffres clés Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Au fil des derniers scrutins européens, les 1 159 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, 39,01% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Dyé-sur-Loire avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 51,56% en 2014.

09:30 - Election à Saint-Dyé-sur-Loire : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Saint-Dyé-sur-Loire, l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 15,87% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 16,91% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,89% au premier tour. Au second tour, 46,22% des citoyens ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre au Moyen-Orient pourraient entre autres impacter la participation à Saint-Dyé-sur-Loire.