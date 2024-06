Résultat des européennes à Saint-Aubin-Épinay : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat aux européennes de Saint-Aubin-Épinay pour le Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour cette européenne 2024 au niveau local. À Saint-Aubin-Épinay, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 25,42% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 23,84% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Saint-Aubin-Épinay plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Saint-Aubin-Épinay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,84%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 34,83% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,19% contre 61,81%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 23,82% au premier tour, contre 29,25% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Aubin-Épinay, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au moment du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - À Saint-Aubin-Épinay, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 121 votants de Saint-Aubin-Épinay s'étaient tournés vers la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait attiré ainsi 25,42% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,96% et Yannick Jadot à 12,82%.

11:45 - Saint-Aubin-Épinay : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Saint-Aubin-Épinay, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 019 habitants répartis dans 416 logements, ce bourg présente une densité de 105 habitants par km². Avec 64 entreprises, Saint-Aubin-Épinay est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (92,55 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,45% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 5,53 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Aubin-Épinay, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Saint-Aubin-Épinay Au fil des dernières années, les 1 037 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, parmi les 489 inscrits sur les listes électorales à Saint-Aubin-Épinay, 35,91% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 49,27% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Saint-Aubin-Épinay, 53,22% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Aubin-Épinay ? L'une des grandes inconnues des élections européennes sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Saint-Aubin-Épinay. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres modifier les choix que feront les électeurs de Saint-Aubin-Épinay (76160). Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 83,0% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 82,13% au premier tour, soit 662 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.