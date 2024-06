En direct

19:23 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Montmédy ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 15,12% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 6,26% à Montmédy, contre 21,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Montmédy, un favori aux européennes ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Montmédy entre Jordan Bardella en 2019 (28,26%) et Marine Le Pen en 2022 (32,7% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 38% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les habitants de Montmédy plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un bon démarrage pour le RN à Montmédy. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 31,53% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM (Montmédy n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,7% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,48%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,32%, devant Emmanuel Macron à 45,68%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet en 2019 à Montmédy Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 28,26% des votes s'étaient portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,47% et François-Xavier Bellamy à 7,87%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 158 habitants de Montmédy passés par les isoloirs.

11:45 - Montmédy : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Montmédy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 031 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 104 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la localité, 14,51 % des résidents sont des enfants, et 8,58 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 299 résidents étrangers, Montmédy se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,16%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 1904,57 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Montmédy, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux dernières européennes à Montmédy Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 55,41% des électeurs de Montmédy avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 37,95% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Montmédy : la participation en question À Montmédy, le taux d'abstention constituera sans nul doute un critère important de ces élections européennes. L'inflation qui grève les finances des Français, cumulée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Montmédy (55600). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,65% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 25,89% au second tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,68% au premier tour. Au second tour, 55,35% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Montmédy ?