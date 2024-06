Résultat des européennes à Montournais : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Montournais ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections des députés européens, localement. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national prédite par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 30% à Montournais. Un verdict qui semble logique compte tenu des électeurs déjà gagnés par les lepénistes dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

15:02 - Les votants de Montournais plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,41% contre 37,95% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 41,86% contre 58,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 14,19% au premier tour, contre 40,46% pour le binôme Divers droite. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme Divers droite l'emporter.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Montournais il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? La liste de Bardella n'était que deuxième aux européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 28,12%, contre 20,74% pour le RN.

11:45 - Comprendre l'électorat de Montournais : un regard sur la démographie locale La démographie et le profil socio-économique de Montournais façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,58%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (84,29%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,11%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 581 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) et le nombre de résidences HLM (2,1% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Montournais mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,77% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Montournais : ce qu'il faut savoir Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 624 inscrits sur les listes électorales de Montournais (Vendée) avaient pris part au scrutin (soit 50,77%). La participation était de 38,48% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Montournais À Montournais, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. Le conflit armé entre Israël et la Palestine est de nature à de faire augmenter le taux de participation à Montournais. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 302 personnes en âge de voter dans la commune, 76,57% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 76,88% au premier tour, soit 1 001 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,56% au premier tour et seulement 39,26% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Montournais pour les européennes ?