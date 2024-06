En direct

19:13 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Pouzauges convoité Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 6,75% à Pouzauges, contre 33,79% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pouzauges, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,01% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Pouzauges, entre les 33,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,14% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Pouzauges avant les européennes La liste Rassemblement national devrait s'afficher à 20% à Pouzauges si la situation anticipée par les sondages à l'échelle nationale se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est facile, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Avantage Renaissance à Pouzauges ? Pouzauges avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 17,96%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 41% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 30,25% contre 69,75%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 10,79% au premier tour, contre 36,03% pour le binôme Divers droite. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Divers droite l'emporter.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Pouzauges Regarder en arrière apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux européennes sur place. La tête de liste se classait troisième, avec 12,98%, derrière Nathalie Loiseau avec 33,79% et Yannick Jadot avec 14,54%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pouzauges À Pouzauges, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec 44,74% de population active et une densité de population de 150 habitants par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 9,42% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (79,82%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 151 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,00%) et le nombre de résidences HLM (8,74% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Pouzauges mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,17% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Pouzauges : la mobilisation des citoyens aux européennes Au cours des dernières années, les 5 798 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 2 305 personnes en âge de voter à Pouzauges, 45,84% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,2% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59% ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Pouzauges, 69,72% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Participation à Pouzauges : quelles perspectives pour les européennes ? À Pouzauges, la participation constituera l'une des grandes inconnues des européennes 2024. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique sont notamment susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Pouzauges. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,81% au niveau de l'agglomération, contre une abstention de 23,1% au second tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,16% au premier tour et seulement 57,12% au second tour.