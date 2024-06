En direct

19:26 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Mesmin pour ces élections européennes ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,86% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 5,04% à Saint-Mesmin, contre 28,34% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Saint-Mesmin lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion prévoient une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Mesmin avec 22,24% contre 40,84% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,66% contre 63,34%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Mesmin quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 15,53% au premier tour, contre 33,17% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Saint-Mesmin, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie lors du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Saint-Mesmin plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 10,68% des votes, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 20,47% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,34%, gagnante sur place.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Mesmin aux élections européennes La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Mesmin déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 45,73% de population active et une densité de population de 66 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,56% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 632 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,41%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,34%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Mesmin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,42% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Européennes à Saint-Mesmin : retour sur la participation électorale Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Saint-Mesmin, 70,53% des votants avaient voté. L'étude des résultats des scrutins européens passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 763 personnes aptes à voter à Saint-Mesmin avaient participé à l'élection (soit 55,69%). La participation était de 47,93% lors des européennes de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Mesmin : les leçons des précédentes élections L'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Saint-Mesmin. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,24% au premier tour. Au deuxième tour, 61,17% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,55% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.