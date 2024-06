Résultat des européennes à Montreuil-sous-Pérouse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Montreuil-sous-Pérouse, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montreuil-sous-Pérouse, le binôme Nupes avait en effet glané 29,53% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,2% à Montreuil-sous-Pérouse, contre 30,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Montreuil-sous-Pérouse En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Montreuil-sous-Pérouse entre Jordan Bardella en 2019 (11,31%) et Marine Le Pen en 2022 (17,19% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 21% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de Montreuil-sous-Pérouse penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 17,19% contre 35,88% pour Emmanuel Macron et 20,19% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 72,15% contre 27,85% pour Le Pen au second round dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,59%, alors que les candidats LREM obtiendront 36,25% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Montreuil-sous-Pérouse il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Montreuil-sous-Pérouse lors des dernières élections des députés européens, avec 30,54% des bulletins. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 12,44% dans la ville. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 11,31%.

11:45 - Montreuil-sous-Pérouse : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Montreuil-sous-Pérouse, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 029 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 37 entreprises, Montreuil-sous-Pérouse est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (6,13 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 39,01% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,4% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 373,40 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Montreuil-sous-Pérouse incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Montreuil-sous-Pérouse Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 53,5% des inscrits sur les listes électorales de Montreuil-sous-Pérouse (Ille-et-Vilaine) avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 42,57% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Montreuil-sous-Pérouse sont lancées L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ces élections européennes à Montreuil-sous-Pérouse. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 81,56% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 80,52% au second tour, ce qui représentait 744 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,94% au premier tour. Au second tour, 53,09% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Montreuil-sous-Pérouse cette année ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages combinée avec les incertitudes dues au conflit entre israélo-palestinien, sont en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Montreuil-sous-Pérouse.