Résultat des européennes à Taillis : l'élection 2024 en direct

19:31 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Taillis pour ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 24,71% à Taillis, contre 6,4% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Taillis, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,07% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de droite à Taillis ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau national, les intentions de vote prédisent un score de plus de 30% pour le RN au scrutin européen de 2014, soit dix points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà gagné 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 23% ou plus à Taillis ce soir.

15:02 - Des tendances à prendre en compte C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Taillis lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,38%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,89%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 34,87% contre 65,13%. Le RN ne convainquait pas plus à Taillis quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,22% au premier tour, contre 35,31% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de votes, avec 60,06% sur la seule circonscription recouvrant Taillis.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Taillis en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? À Taillis, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,71% des suffrages. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,15% et Jordan Bardella avec 13,95%.

11:45 - Taillis : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Taillis, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 022 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 40 entreprises, Taillis se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 38 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,97 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,27% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 295,46 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Taillis, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Elections européennes passées à Taillis : retour sur la participation électorale Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 372 personnes en âge de voter à Taillis, 43,81% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 54,03% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Taillis Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Taillis, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,36% au premier tour. Au deuxième tour, 49,72% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Taillis pour les élections européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,88% au sein de la commune, contre une abstention de 16,81% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.