Résultat des européennes à Pocé-les-Bois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les votes de la gauche unie très suivis Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 6,85% à Pocé-les-Bois, contre 28,01% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Pocé-les-Bois, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,67% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,79% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Pocé-les-Bois ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Jordan Bardella pourrait atteindre 20% à Pocé-les-Bois si la dynamique décrite par les sondages au niveau national se confirme localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est accrobatique, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Avantage Renaissance à Pocé-les-Bois ? Dans les isoloirs de Pocé-les-Bois, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 18,52%, la candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 39,77% et 18,65% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 72,54% contre 27,46% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 11,55%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 33,99% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pocé-les-Bois se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,49%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste Bardella se contentant de la deuxième place à 13,9% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 28,01%.

11:45 - Analyse socio-économique de Pocé-les-Bois : perspectives électorales Quelle influence la population de Pocé-les-Bois exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Dans le village, 39% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 3,25% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (93,6%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 481 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,55%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Pocé-les-Bois mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 17,74% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - À Pocé-les-Bois, quelle abstention aux précédentes européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 375 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 54,09% dans la commune de Pocé-les-Bois. Le taux de participation était de 39,78% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Pocé-les-Bois Ce dimanche, lors des élections européennes à Pocé-les-Bois, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 19,6% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,08% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,27% au premier tour et seulement 50,05% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix des matières premières seraient par exemple en mesure de pousser les électeurs de Pocé-les-Bois (35500) à ne pas rester chez eux.