En direct

19:15 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 5,56% à Moreuil, contre 16,25% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent score lors des dernières législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Moreuil, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,75% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,32% pour Yannick Jadot, 2,13% pour Fabien Roussel et 1,28% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Moreuil lors des européennes ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Moreuil. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prédire plus de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Moreuil plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Moreuil. Ce dernier s'était placé en tête dans la cité avec 37,63% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 58,98% au deuxième sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,25% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,9%, devant Emmanuel Macron à 44,1%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Moreuil Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Moreuil, à 39,39%, soit 538 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 16,25% et Yannick Jadot à 7,25%.

11:45 - Moreuil : européennes et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Moreuil comme dans toute la France. Avec ses 4 000 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 190 entreprises, Moreuil se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (71,18 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 31,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 877 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 16,2%, annonçant une situation économique fragile. Moreuil manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Moreuil L'étude des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 49,62% au sein de Moreuil (Somme). Le taux d'abstention était de 61,46% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Moreuil, 68,76% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Moreuil pour les élections européennes À Moreuil, l'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 73,23% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 72,92% au premier tour, ce qui représentait 2 173 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?