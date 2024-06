Résultat des européennes à Auvers-Saint-Georges : l'élection 2024 en direct

Auvers-Saint-Georges avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,74%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 28,59% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,49% contre 57,51%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,42% au premier tour, contre 22,53% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Auvers-Saint-Georges, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:45 - Auvers-Saint-Georges : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Quelle influence la population d'Auvers-Saint-Georges exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec 46,71% de population active et une densité de population de 100 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,77% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,89%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 487 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,77% et d'une population immigrée de 11,32% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Auvers-Saint-Georges mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,72% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.