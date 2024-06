En direct

19:25 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Mormoiron ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Le candidat de gauche s'était arrogé 6,45% à Mormoiron, contre 18,58% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mormoiron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,52% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Mormoiron avant les européennes ? On note que Mormoiron fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,97% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Mormoiron plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour juger la tendance locale. L'élection à la présidence de la République avait offert un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Mormoiron. La cheffe du Rassemblement national écrasait le match avec 27,63% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,9% et 20,98% des voix. Au 2e tour, face à Macron, elle conservait son avantage avec 53,7% contre 46,3%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 24,41% des suffrages sur place, contre 26,52% pour le binôme Nupes. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 53,42%, contre 46,58% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Mormoiron Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Mormoiron, avec 30,97% des bulletins valides, soit 240 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,58% et Yannick Jadot avec 18,06%.

11:45 - Dynamique électorale à Mormoiron : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Mormoiron comme partout. Avec ses 1 879 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 197 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,19 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 27,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 739,76 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Mormoiron manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Mormoiron : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Mormoiron, 55,35% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 40,99% des électeurs de Mormoiron avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 46,26% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Mormoiron sont lancées À Mormoiron, la participation constituera sans aucun doute l'une des clés des européennes 2024. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs des matières premières seraient par exemple susceptibles de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Mormoiron. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 369 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,83% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,65% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,8% au premier tour et seulement 47,63% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Mormoiron ?