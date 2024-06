En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Aureille convoité Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,66% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,35% à Aureille, contre 18,14% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Aureille ? À Aureille, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,11% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,95% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Aureille ? Le verdict de l'élection la plus récente apparait comme un précédent précieux au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant résultat pour le RN à Aureille. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 29,24% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 59,00% au deuxième, le portant en tête à l'échelle communale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,95% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,3% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,25%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,55%, devant Emmanuel Macron à 41,45%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Aureille il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 34,11% des votes s'étaient portés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,14% et Yannick Jadot à 8,13%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec pas moins de 235 électeurs d'Aureille.

11:45 - Aureille : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Aureille comme dans toute la France. Dotée de 802 logements pour 1 541 habitants, la densité de la commune est de 71 habitants par km². Ses 117 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,93 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 43,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,59% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 374,99 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. En conclusion, Aureille incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Aureille : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 575 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes de 2019, 40,38% des personnes en capacité de participer à une élection à Aureille avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,07% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Aureille : quel sera le taux d'abstention ? L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation à Aureille. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 51,59% au premier tour et seulement 50,37% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 344 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,64% étaient allées voter. La participation était de 81,92% au premier tour, soit 1 101 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.