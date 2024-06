Résultat des européennes à Eygalières : l'élection 2024 en direct

En direct

19:26 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Eygalières ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 6,17% à Eygalières, contre 25,74% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Eygalières, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,73% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Eygalières à l'issue des européennes ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Eygalières semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les votants d'Eygalières plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Eygalières lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,16%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,85%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,57% contre 53,43%. Le RN n'a pas plus convaincu à Eygalières par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,78% au premier tour, contre 29,02% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, voyant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - À Eygalières, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Eygalières, à 26,81%, soit 252 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 25,74% et François-Xavier Bellamy à 10,85%.

11:45 - Eygalières : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues d'Eygalières, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 733 habitants répartis dans 1 359 logements, cette ville présente une densité de 53 habitants/km². Ses 283 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 537 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 23 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 15,09 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 53,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 137,27 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, à Eygalières, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Eygalières Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 988 personnes en âge de voter à Eygalières, 37,82% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 49,45% pour le scrutin de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Eygalières : quel sera le taux de participation ? Le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs importants des élections européennes 2024 à Eygalières. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières seraient notamment capables de faire augmenter la participation à Eygalières (13810). Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 23,79% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,14% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.