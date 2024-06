Résultat des européennes à Moussy-le-Vieux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Moussy-le-Vieux ? Le résultat du RN sera une des clés au niveau local pour ces élections 2024. À Moussy-le-Vieux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 30,89% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 28,44% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Moussy-le-Vieux plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Le résultat du plus récent scrutin est un élément clé au moment de l'élection en cours. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un excellent démarrage pour le RN à Moussy-le-Vieux. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 31,96% au 1er round avant un formidable 55,37% au second (Moussy-le-Vieux ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté plus de voix aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La candidate avait engrangé 28,44% au premier tour et 54,56% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 25,33% et 22,37% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (45,44%) au deuxième.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Moussy-le-Vieux, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, glanant 30,89% des votes contre Nathalie Loiseau à 13,01% et Yannick Jadot à 12,74%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Moussy-le-Vieux Dans les rues de Moussy-le-Vieux, le scrutin est en cours. Avec ses 1 476 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 65 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,16 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 22,75% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 28,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1592,79 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Moussy-le-Vieux, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Moussy-le-Vieux : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 377 personnes en âge de voter à Moussy-le-Vieux, 48,15% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 36,61% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Moussy-le-Vieux Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Moussy-le-Vieux ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,68% au premier tour et seulement 60,64% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Moussy-le-Vieux pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 19,42% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 24,21% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.