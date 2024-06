Résultat des européennes à Moussy-le-Neuf : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les votants de Moussy-le-Neuf plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Moussy-le-Neuf. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la ville avec 33,68% au premier round et surtout 61,60% au 2e (Moussy-le-Neuf ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La présidente du mouvement avait rassemblé 32,02% au 1er tour et 52,82% au deuxième dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. 30,76% des votes s'étaient tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,24% et Yannick Jadot à 10,72%. Le RN séduisait ainsi 307 habitants de Moussy-le-Neuf passés par les urnes.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Moussy-le-Neuf Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Moussy-le-Neuf comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 270 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 207 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (87,29 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 135 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, près de 33,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1463,31 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Moussy-le-Neuf, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Moussy-le-Neuf ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Moussy-le-Neuf, 74,01% des habitants n'avaient pas voté. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? En 2019, lors des élections européennes, 52,91% des électeurs de Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 59,29% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Moussy-le-Neuf À Moussy-le-Neuf, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,56% au premier tour et seulement 41,49% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,26% au sein de la commune. La participation était de 73,92% au second tour, c'est-à-dire 1 661 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.