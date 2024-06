Résultat des européennes au Mesnil-Amelot : l'élection 2024 en direct

Au Mesnil-Amelot, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,78% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 33,85% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

11:45 - Le Mesnil-Amelot : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et le contexte socio-économique du Mesnil-Amelot façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,24% et une densité de population de 96 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (76,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 193 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 27,95% et d'une population étrangère de 23,92% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 8,8% au Mesnil-Amelot, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.