Résultat des européennes à Muespach-le-Haut : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Sur qui vont converger les supporters de droite à Muespach-le-Haut ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà forte à Muespach-le-Haut entre Jordan Bardella en 2019 (25,6%) et Marine Le Pen en 2022 (30,85% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour les européennes Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Muespach-le-Haut. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 23,71% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM sur la circonscription de la zone. Lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,63% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 30,85% et Éric Zemmour avec 8,99%. Au second, Marine Le Pen l'emportait avec 51,11% devant Emmanuel Macron (48,89%).

12:45 - Que retenir des européennes à Muespach-le-Haut en 2019 ? Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Muespach-le-Haut, à 25,6%, soit 96 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 15,73% et Yannick Jadot à 15,73%.

11:45 - Muespach-le-Haut : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Muespach-le-Haut, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,99%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 392 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,34% et d'une population immigrée de 9,39% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Muespach-le-Haut mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,2% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Européennes précédentes à Muespach-le-Haut : le niveau d'abstention Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Pendant les dernières européennes, 419 électeurs de Muespach-le-Haut (Haut-Rhin) s'étaient rendus aux urnes (soit 53,58%). La participation était de 45,56% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Muespach-le-Haut pour les élections européennes À Muespach-le-Haut, le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,6% au premier tour et seulement 41,59% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Muespach-le-Haut ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 75,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,81% au second tour, soit 688 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.