Résultat des européennes à Muntzenheim : l'élection 2024 en direct

18:26 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Muntzenheim ? La liste RN devrait atteindre 30% à Muntzenheim si la tendance anticipée par les sondeurs au niveau de la France se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Muntzenheim ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Muntzenheim avec 28,65% contre 32,16% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,88% contre 54,12%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,96% au premier tour, contre 43,13% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de voix, avec 55,08% sur la seule circonscription recouvrant Muntzenheim.

12:45 - À Muntzenheim, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Muntzenheim lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 24,47% des voix. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 22,18% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 13,38%.

11:45 - Démographie et politique à Muntzenheim, un lien étroit Quel portrait faire de Muntzenheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 533 logements pour 1 283 habitants, la densité de la ville est de 183 habitants/km². Avec 99 entreprises, Muntzenheim est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (92,68 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 34,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 43,17% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 337,14 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Muntzenheim incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Muntzenheim : un regard approfondi Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des scrutins européens précédents ? Lors des élections européennes de 2019, sur les 554 inscrits sur les listes électorales à Muntzenheim, 43,58% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 56,54% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Muntzenheim : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Muntzenheim ? Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,12% dans la ville, contre une abstention de 17,75% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.