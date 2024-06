Résultat des européennes à Jebsheim : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Jebsheim avec 30,06% contre 30,18% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 48,51% contre 51,49%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,57% au premier tour, contre 41,49% pour le binôme LREM. Sur la commune de Jebsheim, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - À Jebsheim, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Regarder en arrière peut aussi sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Jebsheim, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 24,01% des voix face à Nathalie Loiseau à 21,51% et Yannick Jadot à 12,72%. Si on entre dans le détail, 134 votants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Jebsheim Quel portrait faire de Jebsheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 348 habitants répartis dans 573 logements, ce village présente une densité de 91 habitants/km². Ses 82 entreprises démontrent une économie favorable. Dans le village, 34 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,46 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 35,04% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 56,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 450,45 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Jebsheim, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières élections européennes à Jebsheim Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,87% au sein de Jebsheim (Haut-Rhin), contre un taux d'abstention de 54,39% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Jebsheim L'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Jebsheim. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,88% au premier tour. Au second tour, 42,29% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Jebsheim ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 104 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,89% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 79,44% au premier tour, c'est-à-dire 877 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.