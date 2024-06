Résultat des européennes à Durrenentzen : l'élection 2024 en direct

La cité de Durrenentzen s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022. La candidate du RN finissait avec 39,9% au premier round. Elle s'était aussi imposée au 2e tour avec 59,55%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 31,61% des voix sur place, contre 35,97% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,17%).

11:45 - Durrenentzen : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans la commune de Durrenentzen, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,65% et une densité de population de 142 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,29%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 380 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,5%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Durrenentzen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,28% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.