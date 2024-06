En direct

19:15 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Nailloux scruté La Nupes ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Nailloux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 37,22% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 9,52% à Nailloux, contre 20,82% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Nailloux ? Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà puissante à Nailloux entre Jordan Bardella en 2019 (17,67%) et Marine Le Pen en 2022 (21% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points comparé à 2022 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Renaissance à Nailloux ? Nailloux avait voté pour Marine Le Pen à 21% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la candidate avec respectivement 24,52% et 24,38% des bulletins exprimés. Le deuxième tour restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron terminant à 58,27% contre 41,73% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Nailloux, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 37,22%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,56%. Nailloux se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueur localement avec 55,77%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? À Nailloux, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,82% des votes. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,76%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 17,67%.

11:45 - Nailloux : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique de Nailloux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,47%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (56,79%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,77%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 263 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,1%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,02%), témoigne d'une population instruite à Nailloux, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Nailloux : facteurs et implications Au fil des dernières années, les 4 143 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 42,51% au sein de Nailloux, à comparer avec une abstention de 51,65% il y a dix ans. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Nailloux sont lancées La participation sera l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 à Nailloux. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 83,79% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 85,76% au premier tour, soit 2 084 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages combinée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine, sont par exemple en mesure de ramener les électeurs de Nailloux dans les bureaux de vote.