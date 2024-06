En direct

19:12 - À Nandy, qui vont retenir les supporters de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Nandy, le binôme Nupes avait en effet réuni 48,91% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 12,34% à Nandy, contre 16,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 16,74% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,3% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Nandy, une liste RN favorite ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très analysé. On remarque que Nandy fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,37% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 20,46% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la présidentielle à Nandy Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 33,38% et Emmanuel Macron avec 22,65% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Nandy. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 20,46%. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,76% contre 60,24%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 18%, alors que les candidats Nupes rassembleront 48,91% des voix. Nandy choisira d'ailleurs un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 66,16%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Nandy en 2019 ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Nandy, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 21,37% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,74% et Yannick Jadot à 13,6%. Dans le détail, 374 votants l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Les défis socio-économiques de Nandy et leurs implications électorales Quel portrait faire de Nandy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 6 294 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 277 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 43 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 1,82 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Nandy incarne une communauté diversifiée, avec ses 419 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,21%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 512 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Nandy, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Européennes à Nandy : état des lieuxde la participation Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Nandy, 75,59% des électeurs avaient participé. L'étude des résultats des consultations politiques passées permet de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 43,22% des personnes habilitées à participer à une élection à Nandy avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 36,11% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Nandy : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des facteurs essentiels de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Nandy. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,03% au premier tour et seulement 38,72% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 4 318 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,46% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 66,9% au deuxième tour, soit 2 892 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.