19:09 - À Saint-Pierre-du-Perray, que vont décider les supporters de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Pierre-du-Perray, le binôme Nupes avait en effet glané 33,45% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,39% à Saint-Pierre-du-Perray, contre 23,55% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Pierre-du-Perray lors des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. Si en France, les sondeurs annoncent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Pierre-du-Perray plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Chez les habitants de Saint-Pierre-du-Perray, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 20,12%, la présidente du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 28% et 27,84% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 37,96% contre 62,04%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 18,87%, alors que les candidats Nupes réuniront 33,45% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Saint-Pierre-du-Perray, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait encore comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Saint-Pierre-du-Perray était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,55% des suffrages, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,66% et Yannick Jadot avec 15,59%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Pierre-du-Perray et leurs implications électorales Comment les habitants de Saint-Pierre-du-Perray peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Avec 44% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,04%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2762,21 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 124 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,82% et d'une population étrangère de 7,19% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,12% à Saint-Pierre-du-Perray, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Saint-Pierre-du-Perray : analyse du niveau d'abstention aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Pierre-du-Perray, 76,94% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des élections passées, les 11 792 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 56,68% dans la commune de Saint-Pierre-du-Perray, à comparer avec un taux d'abstention de 60,44% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes à Saint-Pierre-du-Perray sont lancées L'un des critères clés des européennes 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Saint-Pierre-du-Perray. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,99% au premier tour. Au second tour, 42,29% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 7 212 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 70,32% avaient participé au vote. La participation était de 76,23% au premier tour, ce qui représentait 5 498 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.