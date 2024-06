Résultat des européennes à Scientrier : l'élection 2024 en direct

La cité de Scientrier s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La numéro 1 du RN terminait avec 33,39% au premier tour. Nouvelle déflagration au 2e tour devant Emmanuel Macron avec 56,89%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 23,89% des suffrages sur place, contre 27,50% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (66,88%).

11:45 - Élections européennes à Scientrier : un éclairage démographique

Dans la commune de Scientrier, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 8,2% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 160 hab par km² et 52,71% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 369 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,42%) et le nombre de résidences HLM (6,11% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Scientrier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,91% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.