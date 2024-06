Résultat des européennes à Arthaz-Pont-Notre-Dame : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les enseignements de 2022 C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a frappé les esprits à Arthaz-Pont-Notre-Dame pendant la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 31,72% dès le premier round. Au second tour du scrutin, c'est aussi la candidate du Rassemblement national qui passait devant à Arthaz-Pont-Notre-Dame avec 53,54%, devant Emmanuel Macron à 46,46%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 21,08% des votes sur place, contre 38,99% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (76,94%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'était placée en tête des européennes il y a cinq ans à Arthaz-Pont-Notre-Dame, avec 26,49% des bulletins valides, soit 133 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,31% suivie par François-Xavier Bellamy avec 13,94%.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et leurs implications électorales Dans la ville d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 241 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,52%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 544 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,24% et d'une population étrangère de 10,57% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Arthaz-Pont-Notre-Dame mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,89% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Arthaz-Pont-Notre-Dame Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Arthaz-Pont-Notre-Dame, 74,18% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Au cours des précédentes élections, les 1 688 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, lors des européennes, 51,97% des électeurs d'Arthaz-Pont-Notre-Dame avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 51,3% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Arthaz-Pont-Notre-Dame sont lancées Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs essentiels des européennes à Arthaz-Pont-Notre-Dame. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,18% au premier tour et seulement 43,97% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Arthaz-Pont-Notre-Dame ? Au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,63% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,2% au premier tour, c'est-à-dire 910 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.