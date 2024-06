Résultat des européennes à Nantes : ce que l'on sait déjà

18:18 - Il est encore possible de voter à Nantes ! Si certains bureaux de vote ont déjà fermé à 18 heures en France, à Nantes, les électeurs peuvent se déplacer pour placer un bulletin dans l'urne jusqu'à 20 heures.

17:21 - Des premières projections sur le taux de participation à 20h La participation s'élève à 45,26% à 17h au niveau national. Un chiffre en augmentation de deux points par rapport à 2019. Selon IFOP-Fiducial, la participation à 20h pourrait monter à 52,50% comme le rapporte LCI. D'un autre côté, selon les estimations d'ELABE pour BFMTV, RMC et La Tribune Dimanche, l'abstention aux élections européennes devrait atteindre 47,20% au niveau national pour ce scrutin.

17:15 - La participation à 17h La participation à 17h dans le département de la Loire est de 45,26%, c'est exactement le même taux que la moyenne nationale.

17:08 - Quelle participation à 17h en Loire-Atlantique ? Dans le département de la Loire-Atlantique, 46,24% des électeurs ont voté au scrutin des européennes à 17h selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est plus que le taux de participation national de 45,26%

16:45 - Les inscrits de Nantes penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Avec 8,13%, c'est un résultat trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Nantes au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,11% et 29,64% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 81,15% contre 18,85% pour Le Pen au second tour sur place. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 5,61% en moyenne sur les 5 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes réuniront 45,46% des voix. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

16:23 - Il y a cinq ans, des élections européennes pleines d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. À Nantes, les précédentes européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,34% des suffrages exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 24,35%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 9,42%.

16:16 - Nantes : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Nantes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 14,42% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 4653 hab par km² et 49,89% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,17%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,94% et d'une population étrangère de 8,98% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 11,46% à Nantes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

16:06 - Les premiers chiffres de participation sont tombés à 12h, qu'en est-il à Nantes ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Pendant les dernières élections européennes, sur les 99 990 inscrits sur les listes électorales à Nantes, 46,62% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 53,58% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Nantes, 68,1% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

15:55 - Plus de 20% de participation en Loire-Atlantique à 12h Dans le département de Loire-Atlantique, 21,76% des électeurs avaient voté à midi selon le taux de participation enregistré par le ministère de l'Intérieur.

15:46 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Nantes À Nantes, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,1% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 75,5% au premier tour, ce qui représentait 148 738 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.