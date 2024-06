Résultat des européennes à Neffiès : l'élection 2024 en direct

Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 5,9% à Neffiès, contre 14,06% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Neffiès, le binôme Nupes avait en effet glané 31,49% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Neffiès avant les européennes

A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très analysé. À Neffiès, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,02% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 26,69% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.