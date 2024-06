En direct

19:21 - À Nersac, que vont trancher les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,73% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 5,34% à Nersac, contre 22,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Nersac ? A l'échelle locale, le résultat du RN à ces élections européennes 2024 sera très commenté. À Nersac, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,03% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 28,37% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 La cité de Nersac avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la numéro 1 de l'ancien Front national s'imposait avec 28,37% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,61% contre 53,39%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 22,93% des voix sur place, contre 28,33% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (50,59%).

12:45 - À Nersac, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? 28,03% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 22,57% et Yannick Jadot à 11,28%. Le mouvement nationaliste rassemblait ainsi pas moins de 236 habitants de Nersac passés par les isoloirs.

11:45 - Les défis socio-économiques de Nersac et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Nersac, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 2 289 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 135 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 478 foyers fiscaux. Dans la localité, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,57 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 32,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,09%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 504 euros/an. À Nersac, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Nersac ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des élections passées ? En 2019, pendant les européennes, 50,17% des inscrits sur les listes électorales de Nersac (Charente) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 63,73% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Nersac, 71,78% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Nersac ? À Nersac, le taux d'abstention sera un facteur clé du scrutin européen 2024. La guerre au Moyen-Orient est de nature à inciter les habitants de Nersac (16440) à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,16% au sein de la commune, contre une abstention de 24,00% au second tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,5% au premier tour. Au deuxième tour, 54,53% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.