En direct

19:10 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la Couronne convoité à gauche La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,74% des suffrages dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 8,72% à la Couronne, contre 19,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à la Couronne avant les européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national aux européennes 2024 sera très scruté. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à la Couronne. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de la Couronne plutôt favorables à Le Pen en 2022 L'élection du président de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle finissait à 28,8% au 1er tour contre 26,16% pour Emmanuel Macron et 21,17% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,55% contre 54,45%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 19,37% des suffrages sur place, contre 28,44% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,36%).

12:45 - En 2019, un précédent au résultat très net Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 26,97% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,77% et Yannick Jadot à 10,75%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 622 habitants de la Couronne passés par les bureaux de vote.

11:45 - Comment la composition démographique de la Couronne façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, La Couronne est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 7 753 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 467 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 659 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (76,94 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La Couronne forme une communauté diversifiée, avec ses 188 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 546 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,9%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. La Couronne incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - La Couronne : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 8 003 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes européennes, 2 436 inscrits sur les listes électorales de la Couronne avaient participé au vote (soit 48,87%). La participation était de 35,35% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À la Couronne, 72,46% des votants avaient participé.

09:30 - Abstention à la Couronne : quelles perspectives pour les élections européennes ? Le niveau de participation constituera incontestablement l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024 à la Couronne. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,88% au premier tour, c'est-à-dire 3 675 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,31% au premier tour. Au deuxième tour, 42,93% des votants ont exercé leur droit de vote. L'inflation, cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de la Couronne .