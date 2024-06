Résultat des européennes à Nervieux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Nervieux ? L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,9% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,12% à Nervieux, contre 17,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella observés à Nervieux Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Nervieux semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage Rassemblement à Nervieux ? La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. La ville de Nervieux avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022 puisque la figure de l'ancien Front national finissait avec 34,03% au 1er tour. Au deuxième tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 56,8%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 24,34% des suffrages sur place, contre 26,46% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,25%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Nervieux Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Nervieux, avec 35,2%, soit 113 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,45% et François-Xavier Bellamy à 13,08%.

11:45 - Élections européennes à Nervieux : un éclairage démographique Quel portrait faire de Nervieux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 016 habitants répartis dans 518 logements, cette localité présente une densité de 50 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 606 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (77,22 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 32,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,16% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1471,45 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Nervieux manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Nervieux : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Nervieux, 66,67% des électeurs avaient participé. Comment votent d'habitude les citoyens de cette localité ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 339 personnes en capacité de participer à une élection à Nervieux avaient pris part à l'élection (soit 48,5%). La participation était de 39,56% en 2014.

09:30 - Election à Nervieux : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Nervieux, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,36% au premier tour et seulement 43,86% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,18% dans la ville, contre une participation de 82,5% au premier tour, ce qui représentait 641 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.