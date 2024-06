En direct

19:21 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Nesle ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,77% des suffrages dans la localité. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,59% à Nesle, contre 15,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella font saliver à Nesle Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. On remarque que Nesle compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 41,94% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 41,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les européennes Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Nesle. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 32,59% au premier tour et surtout 55,80% au deuxième. Le RN passait devant les impétrants étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 22,77% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 20,29% au premier tour et encore Nouvelle union populaire écologique et sociale (44,20%) au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,45% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,94% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,61%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,33%, devant Emmanuel Macron à 39,67%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 338 votants de Nesle avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, séduisait ainsi 41,94% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,63% et Manon Aubry à 8,93%.

11:45 - Nesle : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique de Nesle déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 20,57%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (58,85%) met en exergue l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 020 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,44%) et le nombre de résidences HLM (15,77% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Nesle mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,15% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Nesle : ce qu'il faut savoir Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Nesle, 60,72% des habitants avaient participé. Au cours des élections précédentes, les 2 338 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 53,3% des personnes en capacité de participer à une élection à Nesle s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 43,55% lors des européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Nesle À Nesle, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,69% au premier tour et seulement 43,63% au second tour. Quelle sera la participation à Nesle pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,68% au niveau de la commune. La participation était de 73,94% au second tour, ce qui représentait 1 288 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.