En direct

19:27 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était élevé à 3,93% à Nesles-la-Montagne, contre 16,56% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Nesles-la-Montagne, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,31% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Nesles-la-Montagne ? Le score obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections du Parlement européen 2024 localement, comme dans le reste de la France. Les sondages d'intentions de vote prévoient un Jordan Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'amener à 39% à Nesles-la-Montagne, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Nesles-la-Montagne n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Nesles-la-Montagne Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un excellent score pour le Rassemblement national à Nesles-la-Montagne. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 33,05% au premier round. Il gagnait ensuite avec 57,49% au deuxième (Nesles-la-Montagne ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même réalisé un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 32,92% au 1er tour et 56,75% au deuxième dans la ville.

12:45 - À Nesles-la-Montagne, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 144 électeurs de Nesles-la-Montagne avaient choisi l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait convaincu ainsi 29,81% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,56% et Yannick Jadot à 9,52%.

11:45 - Nesles-la-Montagne : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Nesles-la-Montagne sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 70 hab/km² et 46,73% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 10,09% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,05%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 482 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,83%) et le nombre de résidences HLM (8,02% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Nesles-la-Montagne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,14% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Nesles-la-Montagne ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 514 personnes en âge de voter à Nesles-la-Montagne, 46,01% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 52,7% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Nesles-la-Montagne, 69,96% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Nesles-la-Montagne ? À Nesles-la-Montagne, l'un des critères déterminants du scrutin européen sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,67% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 20,66% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,99% au premier tour et seulement 49,63% au second tour. La perte de pouvoir d'achat serait notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Nesles-la-Montagne (02400).