Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections européennes 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si en France, les sondeurs prédisent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Nogentel ?

Le résultat de l'élection la plus récente est un précédent clé au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un très bon résultat pour le RN à Nogentel. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 34,42% au 1er round et surtout 61,45% au deuxième (Nogentel n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente, puisqu'elle avait rassemblé 33,22% au 1er tour et 52,63% au 2e dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 24,92% et 16,27% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (47,37%) au deuxième.