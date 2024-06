En direct

19:25 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Nesles-la-Vallée pour ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 3,5% à Nesles-la-Vallée, contre 28,63% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des élections législatives. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Nesles-la-Vallée, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,44% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - À Nesles-la-Vallée, une liste RN favorite ? À Nesles-la-Vallée, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,38% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,56% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Nesles-la-Vallée ? Nesles-la-Vallée avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 17,56%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,93% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 35,99% contre 64,01%. Le RN ratait aussi la première marche à Nesles-la-Vallée par la suite, lors des élections des députés, avec 15,85% au premier tour, contre 30,73% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Nesles-la-Vallée, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes européennes à Nesles-la-Vallée était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 28,63% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,38% et Yannick Jadot avec 16%.

11:45 - Nesles-la-Vallée : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Nesles-la-Vallée révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,38%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (81,69%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 29,75%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (8,99%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,18%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,64%), témoigne d'une population instruite à Nesles-la-Vallée, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Nesles-la-Vallée : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? Au fil des dernières années, les 1 829 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des européennes, 55,81% des électeurs de Nesles-la-Vallée avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 48,81% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Nesles-la-Vallée ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Nesles-la-Vallée, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine seraient par exemple susceptibles de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Nesles-la-Vallée (95690). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 512 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,25% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,78% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.