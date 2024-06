Résultat des européennes à Valmondois : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Valmondois ? Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale. La liste de Jordan Bardella pourrait s'afficher à 30% à Valmondois si la tendance décrite par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 30% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est assez risquée, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Valmondois ? Valmondois avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,77%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 26,6% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 41,33% contre 58,67%. Le RN n'a pas plus convaincu à Valmondois par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,59% au premier tour, contre 28,44% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Valmondois, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était vaincu aux européennes de l'époque sur place. Le chef de file du RN arrivait troisième, avec 17,14%, derrière Nathalie Loiseau avec 22,79% et Yannick Jadot avec 17,89%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Valmondois Quel portrait faire de Valmondois, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 33,33% de cadres supérieurs pour 1 215 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 109 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (81,74 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 32,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 47,3% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 248,56 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, Valmondois incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Valmondois Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17h. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 42,5% des inscrits sur les listes électorales de Valmondois avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 46,4% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Valmondois pour les européennes La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Valmondois. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,07% au premier tour et seulement 46,78% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Valmondois pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 966 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,15% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 23,97% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.