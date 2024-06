En direct

19:13 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Parmain ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 6,16% à Parmain, contre 23,45% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections des députés à Parmain, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,75% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Parmain avant les européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes sera très commenté. Les instituts de sondage dessinent une liste Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 28% à Parmain, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Parmain n'est pas la France et on note que le mouvement n'a gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits de Parmain penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,4% contre 29,08% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,33% contre 61,67%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 17,9% au premier tour, contre 30,25% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Parmain Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait réuni 18,43% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 23,45%.

11:45 - Parmain et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Parmain, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Dans la commune, 20,21% des résidents sont des enfants, et 5,37% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,76%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 145 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,26%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (5,99%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,05% à Parmain, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Parmain : ce qu'il faut retenir Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation représentait 50,97% au sein de Parmain. La participation était de 45,36% en 2014. Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Parmain, 69,61% des votants avaient participé.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Parmain À Parmain, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,81% au premier tour. Au second tour, 48,7% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Parmain ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 4 296 personnes en âge de voter dans la ville, 77,23% étaient allées voter. La participation était de 72,07% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 097 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.