Résultat des européennes à Neung-sur-Beuvron : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Neung-sur-Beuvron, qui va récupérer les électeurs de la Nupes ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Raphaël Glucksmann avait obtenu 4,46% à Neung-sur-Beuvron, contre 19,7% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Neung-sur-Beuvron, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 10,05% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Neung-sur-Beuvron ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections européennes localement, comme au niveau national. Indicateur clé pour ce dimanche : Neung-sur-Beuvron compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,86% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Neung-sur-Beuvron plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La candidate du Rassemblement national obtenait 28,77% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 27,5% et 12,29% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 51,18% contre 48,82%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 22,44% des votes sur place, contre 28,37% pour le binôme Les Républicains. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 52,11%, contre 47,89% pour le binôme LREM.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Neung-sur-Beuvron Se retourner sur le dernier test semble de nouveau pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Neung-sur-Beuvron, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 30,86% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,7% et François-Xavier Bellamy à 17,1%. C'étaient alors 166 votants qui l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Neung-sur-Beuvron : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quelle influence la population de Neung-sur-Beuvron exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,12%. De plus, le taux de familles propriétaires (68,16%) souligne l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,48%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 568 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,03%) et le nombre de résidences HLM (10,38% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Neung-sur-Beuvron mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,92% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Neung-sur-Beuvron Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2019, pendant les européennes, sur les 575 personnes en âge de voter à Neung-sur-Beuvron, 58,79% avaient pris part au vote. La participation était de 53,53% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Neung-sur-Beuvron : l'abstention en question L'une des grandes inconnues des européennes sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Neung-sur-Beuvron. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,8% au premier tour et seulement 48,05% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 20,57% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,04% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.