Résultat des européennes à Saint-Viâtre : l'élection 2024 en direct

19:32 - Les 9,98% de la Nupes observés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 2,05% à Saint-Viâtre, contre 25,88% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Viâtre, le binôme Nupes avait en effet glané 9,98% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,23% pour Yannick Jadot, 1,61% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Saint-Viâtre, entre les 25,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Saint-Viâtre, une liste Bardella favorite ? Le résultat du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection localement. À Saint-Viâtre, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,07% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,4% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Saint-Viâtre ? Saint-Viâtre avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,4%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 34,27% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,58% contre 54,42%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 20,15% au premier tour, contre 36,04% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 56,87% sur la seule circonscription couvrant Saint-Viâtre.

12:45 - 26,07% pour Jordan Bardella en 2019 à Saint-Viâtre Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les élections européennes à l'époque. Ladite liste enregistrait 26,07% des votes, face à Nathalie Loiseau à 25,88% et François-Xavier Bellamy à 13,22%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Viâtre révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Saint-Viâtre peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Dans le village, 13,89% des résidents sont des enfants, et 12,19% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (33,42%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 552 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,36%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,89%, comme à Saint-Viâtre, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Viâtre ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 570 personnes en âge de voter à Saint-Viâtre, 56,1% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 50,59% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Viâtre Le taux d'abstention constituera indéniablement un facteur essentiel du scrutin européen à Saint-Viâtre. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,85% au niveau de la commune. L'abstention était de 23,72% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,13% au premier tour. Au deuxième tour, 48,43% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?