Résultat des européennes à Nieuil-l'Espoir : l'élection 2024 en direct

15:34 - Que retenir des élections européennes à Nieuil-l'Espoir il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un score de 18,23%, Bardella avait été devancé au cours des élections du Parlement européen à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 23,13% des bulletins dans l'urne.

11:45 - Démographie et politique à Nieuil-l'Espoir, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Nieuil-l'Espoir, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 729 habitants répartis dans 1 095 logements, cette ville présente une densité de 124 hab par km². L'existence de 110 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,81 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 33,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 602 € par an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Nieuil-l'Espoir manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Nieuil-l'Espoir Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Au moment des précédentes européennes, 1 030 électeurs de Nieuil-l'Espoir avaient pris part au scrutin (soit 54,87%), à comparer avec une participation de 45,98% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Nieuil-l'Espoir L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Nieuil-l'Espoir. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,59% au premier tour. Au second tour, 49,97% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,31% au niveau de la ville, contre une abstention de 22,05% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.