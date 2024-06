Résultat des européennes à Savigny-Lévescault : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Savigny-Lévescault ? Si en France, les instituts de sondage annoncent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à près de 20% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 Dans les isoloirs de Savigny-Lévescault, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 17,31%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,62% et 18,16% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,7% contre 70,3%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,28%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 37,04% des voix. Savigny-Lévescault optera d'ailleurs pour un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 51,02%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Savigny-Lévescault Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de sa performance nationale aux élections européennes à Savigny-Lévescault. Le candidat achevait l'élection troisième, avec 14,79%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 23,11% et Yannick Jadot avec 19,78%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Savigny-Lévescault aux européennes Comment les habitants de Savigny-Lévescault peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 5,78% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 47,69% de population active et une densité de population de 51 hab/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (8,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 538 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,12%) et le nombre de résidences HLM (3,14% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,08%), témoigne d'une population instruite à Savigny-Lévescault, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Savigny-Lévescault Au cours des scrutins européens antérieurs, les 1 251 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes 2019, sur les 575 inscrits sur les listes électorales à Savigny-Lévescault, 38,37% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 52,51% pour le scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes à Savigny-Lévescault sont lancées À Savigny-Lévescault, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Savigny-Lévescault (86800). Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82% des électeurs de la commune. La participation était de 84,6% au premier tour, c'est-à-dire 846 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 53,75% au premier tour. Au deuxième tour, 51,45% des électeurs ont exercé leur droit de vote.