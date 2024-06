Résultat des européennes à Nouaillé-Maupertuis : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Nouaillé-Maupertuis façonne les résultats électoraux ?

Comment les électeurs de Nouaillé-Maupertuis peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 4,77% et une densité de population de 124 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,36%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 361 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,94%) et le nombre de résidences HLM (1,86% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,8%), témoigne d'une population instruite à Nouaillé-Maupertuis, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.