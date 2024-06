En direct

19:08 - Les bulletins de la gauche unie observés La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés à Pont-à-Mousson, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,08% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 5,36% à Pont-à-Mousson, contre 19,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Pont-à-Mousson ? Le nombre de bulletins du RN sera le principal enseignement localement pour cette élection du Parlement européen. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Pont-à-Mousson. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Pont-à-Mousson plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de la France à Pont-à-Mousson à l'issue de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 28,24% dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,81% contre 54,19%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 23,48% des suffrages sur place, contre 27,08% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,51%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Pont-à-Mousson il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 1076 électeurs de Pont-à-Mousson avaient préféré la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait glané ainsi 27,21% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,68% et Yannick Jadot à 11,79%.

11:45 - Pont-à-Mousson : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quelle influence les habitants de Pont-à-Mousson exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,76% et une densité de population de 689 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,0%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 973 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,81% et d'une population étrangère de 7,67% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Pont-à-Mousson mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,27% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Pont-à-Mousson : les enseignements Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 43,1% des électeurs de Pont-à-Mousson s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 35,03% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pont-à-Mousson : l'abstention en question À Pont-à-Mousson, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs décisifs des européennes. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 66,18% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 67,25% au premier tour, c'est-à-dire 6 447 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. La guerre russo-ukrainienne serait susceptible d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Pont-à-Mousson (54700).