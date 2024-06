Résultat des européennes à Nouzilly : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les suffrages de la coalition de gauche en question L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 24,36% des voix dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,99% à Nouzilly, contre 20,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Nouzilly ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Nouzilly. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Nouzilly ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Nouzilly avec 24,21% contre 29,28% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,19% contre 57,81%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 22,73% au premier tour, contre 29,27% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de suffrages, avec 56,67% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 119 électeurs de Nouzilly avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella avait cumulé 22,12% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,45% et Yannick Jadot à 16,17%.

11:45 - Dynamique électorale à Nouzilly : une analyse socio-démographique Dans les rues de Nouzilly, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 237 habitants répartis dans 587 logements, ce village présente une densité de 31 hab/km². Ses 57 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 18,24 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 5,57 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,35% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 244,20 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, à Nouzilly, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Nouzilly ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins européens précédents. En 2019, pendant les européennes, le taux d'abstention s'élevait à 40,4% au sein de Nouzilly (Indre-et-Loire). L'abstention était de 52,58% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Nouzilly, 68,14% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Nouzilly : l'abstention au cœur des préoccupations À Nouzilly, le taux de participation constituera indéniablement un critère essentiel du scrutin européen 2024. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 82,14% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 81,84% au second tour, ce qui représentait 802 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 57,32% au premier tour et seulement 54,57% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Nouzilly ? Les jeunes générations expriment souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?