Résultat des européennes à Cerelles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Cerelles ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 5,78% à Cerelles, contre 25,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Cerelles, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,4% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,68% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,65% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Cerelles, entre les 25,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,4% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Cerelles ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Cerelles. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Cerelles ? Cerelles avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,54%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 36,2% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 37,91% contre 62,09%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 24% au premier tour, contre 35,40% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Cerelles, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Cerelles Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Cerelles lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 25,91%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 21,2% des bulletins.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Cerelles Quelle influence les habitants de Cerelles exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,63%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,14%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 511 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) et le nombre de résidences HLM (2,45% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Cerelles mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,69% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Cerelles : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 46,91% des personnes en âge de voter à Cerelles avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,2% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Cerelles : les européennes débutent À Cerelles, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 82,41% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 80,78% au premier tour, ce qui représentait 803 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,95% au premier tour. Au deuxième tour, 48,26% des citoyens ont exercé leur droit de vote.