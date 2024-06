En direct

19:31 - Les 21,72% de la Nupes très suivis Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 4,02% à Noyant-de-Touraine, contre 20,6% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Noyant-de-Touraine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,72% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Noyant-de-Touraine lors des européennes ? Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà solide à Noyant-de-Touraine entre Jordan Bardella en 2019 (30,4%) et Marine Le Pen en 2022 (36,07% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points comparé à 2022 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Noyant-de-Touraine Jeter un œil sur le plus récent verdict des urnes semble une évidence au moment des européennes. Même si cette observation ne prédit pas le futur…Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un joli démarrage pour le RN à Noyant-de-Touraine. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 34,60% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Nupes sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,07% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,09%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 55,57%, devant Emmanuel Macron à 44,43%.

12:45 - À Noyant-de-Touraine, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 121 habitants de Noyant-de-Touraine passés par les bureaux de vote avaient été séduits par la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 30,4% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,6% et Yannick Jadot à 9,55%.

11:45 - Noyant-de-Touraine : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire de Noyant-de-Touraine, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 170 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 58 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,34 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 29,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 46,29% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 477,72 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Noyant-de-Touraine contribue à préparer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Noyant-de-Touraine : quel était le niveau de participation aux européennes ? Au cours des dernières années, les 1 218 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes de 2019, le pourcentage de participation atteignait 54,67% au sein de Noyant-de-Touraine (Indre-et-Loire). Le taux de participation était de 47,95% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes à Noyant-de-Touraine sont lancées À Noyant-de-Touraine, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un critère important de ce scrutin européen. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 17,98% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,1% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,75% au premier tour et seulement 52,02% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Noyant-de-Touraine ? La guerre entre la Palestine et Israël est de nature à impacter la participation à Noyant-de-Touraine.