Résultat des européennes à Saint-Épain : l'élection 2024 en direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du vote Nupes à Saint-Épain ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 4,01% à Saint-Épain, contre 17,82% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Épain, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,37% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Épain à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saint-Épain. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour prédire près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Saint-Épain plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle prenait une avance notable avec 30,22% au 1er round contre 25,98% pour Emmanuel Macron et 16,2% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,14% contre 50,86%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 26,56% des suffrages sur place, contre 27,18% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,14%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Épain, avec 27,29%, soit 170 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,82% et François-Xavier Bellamy à 11,24%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Épain : un regard sur la démographie locale À Saint-Épain, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec 45,18% de population active et une densité de population de 24 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,02% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,21%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,07%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,92%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Épain mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,93% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Saint-Épain : la mobilisation des habitants aux élections européennes Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,3% dans la commune de Saint-Épain. L'abstention était de 49,96% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Épain sont lancées Ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Épain, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 200 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,58% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,18% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient ramener les citoyens de Saint-Épain dans les isoloirs.