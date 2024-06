Résultat des européennes à Obenheim : l'élection 2024 en direct

18:26 - Quel score pour la liste Rassemblement national à Obenheim ?

Les intentions de vote imaginent un Jordan Bardella à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des élections européennes 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'approcher de 38% à Obenheim, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus précipitées.