Résultat des européennes à Oderen : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Oderen ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Les enquêtes d'opinion prévoient une liste RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait le pousser à 44% à Oderen, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage RN à Oderen ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le RN à Oderen. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 26,33% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Oderen ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,85% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,22%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,96%, devant Emmanuel Macron à 36,04%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Oderen, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, avec 34,08% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,04% et Yannick Jadot à 10,34%. Ce qui correspond à 168 bulletins dans la commune.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Oderen aux européennes La composition démographique et le contexte socio-économique d'Oderen déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 25% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,11%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (71,75%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (30,95%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 478 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,13%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (5,91%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Oderen mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,62% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Oderen, quelle abstention aux européennes ? Au cours des consultations politiques passées, les 1 255 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, 538 personnes en capacité de participer à une élection à Oderen s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 55,12%), contre une participation de 42,19% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : la participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Oderen À Oderen, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,84% des votants de la localité. La participation était de 75,67% au premier tour, ce qui représentait 731 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable de pousser les citoyens d'Oderen à s'intéresser plus fortement du scrutin.